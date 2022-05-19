Гендиректор ВАДА: по делу Камилы Валиевой ждём решения РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли сообщил, что организация ждёт решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

После командного турнира на Олимпийских играх в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд, несмотря на многочисленные апелляции, допустил россиянку к участию в личном турнире Игр. Вручение медалей за командный турнир МОК отложил до окончания расследования.

«Я не могу комментировать идущее дело. Оно расследуется РУСАДА, мы ждём решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждём информацию из России.

Почему обращались в CAS с требованием временно отстранить Валиеву от участия в Олимпиаде? Несовершеннолетние спортсмены обладают особым статусом, но по кодексу этот статус не является причиной, по которой не накладывается временное отстранение. Именно поэтому мы подали апелляцию в CAS, так как считаем, что все спортсмены должны находиться в равных условиях», — приводит слова Ниггли РИА «Новости».