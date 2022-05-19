Камила Валиева показала танцевальную тренировку на свежем воздухе

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева показала, как тренируется на свежем воздухе вместе со своей подругой Евой Уваровой, известной по шоу «Танцы» на ТНТ.

«Открыли сезон совместных тренировок на свежем воздухе», — подписала видео В своём телеграм-канале Валиева.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, попутно переписав на себя все три лучших достижения по баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпийских играх в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командрый турнир. Однако перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной в декабре 2021 года. Вручение медалей по решению МОК было отложено до окончания расследования.