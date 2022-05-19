«В России ей ничего не светит». Рудковская — о переходе Забияко в Канаду

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала решение российской фигуристки Натальи Забияко возобновить карьеру и перейти в сборную Канады.

«Она же не выступала очень долго. Возобновила карьеру, четыре года не каталась, хочет попробовать, пусть пробует. Если бы она была действующей российской спортсменкой, то можно её обсуждать. Мы давно её не видели и не слышали. Она понимает, что в России ей ничего не светит при такой конкуренции, когда две такие пары у Москвиной, у Тутберидзе. У моего мужа пришли три новоиспеченные юниорские пары.

Конкуренция будет бешеная, как и у девушек, но осуждать её после того, как она четыре года не выступала и сейчас будет кататься за другую страну – это негуманно и неправильно. Если у неё сейчас появилась возможность, то пусть пробует, тем более она не действующая спортсменка. Я не вижу никакого урона для российского спорта», – сказала Рудковская Metaratings.

Накануне стало известно, что Забияко приняла решение возобновить карьеру в паре с Закари Дэйлманом. Тренером пары стал Бруно Маркотта.