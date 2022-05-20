Дмитрий Губерниев одним словом описал Трусову и Кондратюка на их новых романтических фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом в соцсетях серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой. Ранее Трусова выложила новые романтические фотографии с олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях Марком Кондратюком. Снимки сделаны в Санкт-Петербурге.
«Красивые», — написал Губерниев в комментариях.
Фото: из личного архива александры трусовой
Фото: из личного архива александры трусовой
Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.
Трусова, Кондратюк и Квителашвили делают прыжок на площади в ОАЭ:
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