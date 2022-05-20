Анна Щербакова и первая фигуристка, выступившая в хиджабе, обменялись подарками. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова обменялась подарками со спортсменкой из ОАЭ Захрой Лари, которая привлекла внимание тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе. Щербакова подарила Лари набор олимпийской символики и получила от неё большой букет с запиской.

«Так приятно было вновь увидеться с тобой, Анна. В этот раз мы встретились на льду в Эмиратах. Желаю тебе всего наилучшего в предстоящем сезоне!» — написала Лари в своих социальных сетях.

«Спасибо тебе за тёплый приём», — ответила Щербакова в комментариях к соответствующему посту.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива захры лари

Фото: из личного архива захры лари

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