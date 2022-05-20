Евгения Медведева выложила фотографии в чёрном

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева выложила свежие фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала снимки в чёрном наряде.

«О прошедшем вечере», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018 по осень 2020 года.

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