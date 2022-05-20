Чемпион ОИ-2022 Нэйтан Чен не исключил, что не вернётся на лёд

Олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Нэйтан Чен заявил, что намеревается сосредоточиться на учёбе. Ранее он поступил в Йельский университет.



«Я хочу погрузиться в учёбу, а не пытаться побыстрее сдать экзамены, чтобы быстрее окончить. Я хочу, чтобы у меня было много друзей. У меня раньше не было возможности их заводить.



Возвращение на лёд? Вряд ли в следующем сезоне. Я не знаю, буду ли выступать после окончания университета. Сейчас я очень доволен своими достижениями», — цитирует Чена NBC Sports.



Также американский спортсмен рассказал, что планирует обсудить своё будущее с тренером Рафаэлем Арутюняном.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Чен не только одержал победу, но ещё и обновил мировой рекорд.