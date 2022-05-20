Чемпион ОИ-2022 Нэйтан Чен не исключил, что не вернётся на лёд
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Нэйтан Чен заявил, что намеревается сосредоточиться на учёбе. Ранее он поступил в Йельский университет.
«Я хочу погрузиться в учёбу, а не пытаться побыстрее сдать экзамены, чтобы быстрее окончить. Я хочу, чтобы у меня было много друзей. У меня раньше не было возможности их заводить.
Возвращение на лёд? Вряд ли в следующем сезоне. Я не знаю, буду ли выступать после окончания университета. Сейчас я очень доволен своими достижениями», — цитирует Чена NBC Sports.
Также американский спортсмен рассказал, что планирует обсудить своё будущее с тренером Рафаэлем Арутюняном.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Чен не только одержал победу, но ещё и обновил мировой рекорд.
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