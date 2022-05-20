Вайцеховская объяснила, чем похожи Алёна Савченко и Уле-Эйнар Бьорндален

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская сравнила приглашение Алёны Савченко тренировать сборную Нидерландов по фигурному катанию с работой Уле-Эйнара Бьорндалена в китайской биатлонной команде перед Олимпиадой в Пекине.

«Приглашение в Нидерланды главным тренером по фигурному катанию Алёны Савченко — брат-близнец приглашения в Китай для работы в биатлоне Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Стилистика одна и та же: сотрудничество рассчитано минимум до Олимпиады, в стране рассчитывают, что за это время удастся качественно повысить…



Нидерланды — не фигурнокатательная страна, точно так же, как Китай — не биатлонный. Алёна (как и Уле-Эйнар с супругой) — не тренер, при всём к ней уважении. Доскональное знание собственного организма совершенно не означает способности профессионально готовить к результату других, будь то дети или взрослые.



На мой взгляд, идеальный формат для атлетов уровня Савченко, Бьорндалена или Домрачевой — система семинаров: вот вам уникальный собственный опыт, воспринимайте, берите за ориентир. Парадокс здесь только в том, что ни один уникальный опыт не может быть поставлен на поток. Ну и тренерская работа — это другое всё-таки…



Бьорндалену, кстати, было проще, как мне кажется. В циклических видах спорта прирост результата возможен уже за счёт очень чёткой организации и дисциплины тренировочного процесса. Уле — образец дисциплины и самопожертвования к тому же. Но даже при его уникальных качествах из щедро оплаченного китайского эксперимента вышел пшик», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.