Тутберидзе показала, как Ришо ставит программу для её дочери в США

Этери Тутберидзе опубликовала новое видео в своих соцсетях. Тренер показала, как известный французский хореограф Бенуа Ришо работает с танцевальным дуэтом Диана Дэвис и Глеб Смолкин на катке в Бостоне.
В США оказались не рады визиту Тутберидзе в клуб фигурного катания в Бостоне, где Ришо ставит программу для её дочери. Так, руководство катка согласилось принять Этери только в качестве родителя. То есть известный тренер может наблюдать за происходящим с трибуны, но ей нельзя находиться на льду и стоять у бортика.
За океаном Тутберидзе считают замешанной в истории с допингом Камилы Валиевой. Доказательств её причастности к произошедшему нет, но в США тренера могут даже арестовать по «закону Родченкова». Согласно ему американские власти имеют право расследовать любое дело, в котором замешан допинг, если это произошло на турнире, к которому каким-либо образом были причастны США.
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