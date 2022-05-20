Алина Загитова показала небесно-голубые снимки из отпуска

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, которой на днях исполнилось 20 лет, показала полные солнца небесно-голубые фотографии из отпуска.

Загитова в лёгком голубом платье в белый горошек позирует на песчаном берегу океана. Фон – небо и вода, разделённые облаками – в той же цветовой гамме, что и наряд девушки.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Алина была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.