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Алина Загитова показала небесно-голубые снимки из отпуска

Алина Загитова показала небесно-голубые снимки из отпуска
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, которой на днях исполнилось 20 лет, показала полные солнца небесно-голубые фотографии из отпуска.

Загитова в лёгком голубом платье в белый горошек позирует на песчаном берегу океана. Фон – небо и вода, разделённые облаками – в той же цветовой гамме, что и наряд девушки.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Алина была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Такая разная Загитова. Зажигает на льду огонь и доводит до слёз трогательными номерами Такая разная Загитова. Зажигает на льду огонь и доводит до слёз трогательными номерами
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