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Томас Бах рассказал о расследовании дела Камилы Валиевой

Томас Бах рассказал о расследовании дела Камилы Валиевой
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после 139-й сессии МОК в Лозанне ответил на вопрос о дате проведения церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Турнир выиграла сборная России, но перед награждением стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Вручение медалей было отложено до окончания расследования.

«Мы в контакте с ВАДА и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждём скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведём церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдёт, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Баха «РИА Новости».

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