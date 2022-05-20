Алёна Косторная показала кадры фотосессии в стилистике Серебряного века

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная показала кадры новой фотосессии в стилистике Серебряного века.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Девушка одета в длинное белое платье с кружевной отделкой. В интерьере присутствует множество свечей, фортепьяно и старинные ноты.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Косторная в 2020 году стала чемпионкой Европы, но затем ушла из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

Фото: Личный архив Алёны Косторной

В сезоне-2020/2021 Алёна не преуспела, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат мира, и вернулась в «Хрустальный».

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Перед чемпионатом России – 2022, где проходил отбор в олимпийскую команду, Алёна сломала руку и практически досрочно завершила сезон.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Весной стало известно, что Косторная вновь ушла от Тутберидзе. Теперь по инициативе тренера. Алёна занимается в группе Елены Буяновой, но пока эта информация не носит официального статуса.