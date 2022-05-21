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«Аквалангистки». Елизавета Туктамышева опубликовала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе

«Аквалангистки». Елизавета Туктамышева опубликовала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый снимок с отдыха.

На фото с Туктамышевой в снаряжении для дайвинга позирует другая российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым.

«Аквалангистки», — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.

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