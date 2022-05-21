Станислава Константинова показала стильные фото в чёрном шёлковом платье

Бронзовый призёр Универсиады-2019 российская фигуристка Станислава Константинова показала нежные чёрно-белые фотографии в чёрном шёлковом платье.

Фото: Личный архив Станиславы Константиновой

«Я очень люблю эту серию фотографий. Хотя когда мы договаривались о съёмке, я не хотела надевать шёлковое платье, почему-то никогда себе в них не нравилась. Я была убеждена, что даже в белье/купальнике увереннее себя чувствую, чем именно в шёлковых платьях. Но Лола меня убедила, нарядила и очень красиво сфотографировала», — подписала снимки Константинова.

Фото: Личный архив Станиславы Константиновой

21-летняя Константинова долгое время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, затем работала с Александром Волковым в академии «Ангелы Плющенко». Сейчас тренером Станиславы является Виктория Буцаева. В сезоне-2021/2022 Константинова в официальных соревнованиях не выступала.