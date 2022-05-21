«Дальше — глубже». Никита Кацалапов совершил первое погружение в открытом море

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов, который на отдыхе начал заниматься дайвингом, впервые провёл погружение в открытой воде.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

«Сегодня впервые open water. Глубина 15 метров. Дальше – глубже», — подписал видео Кацалапов.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».

Кацалапов последние восемь лет выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной. Вместе фигуристы – чемпионы мира 2021 года и двукратные победители первенства континента. На Олимпиаде-2022 в Пекине Синицина и Кацалапов завоевали золото в командном турнире и серебро в личном.