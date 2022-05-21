«Дальше — глубже». Никита Кацалапов совершил первое погружение в открытом море
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов, который на отдыхе начал заниматься дайвингом, впервые провёл погружение в открытой воде.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
«Сегодня впервые open water. Глубина 15 метров. Дальше – глубже», — подписал видео Кацалапов.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
Кацалапов последние восемь лет выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной. Вместе фигуристы – чемпионы мира 2021 года и двукратные победители первенства континента. На Олимпиаде-2022 в Пекине Синицина и Кацалапов завоевали золото в командном турнире и серебро в личном.
Новость по теме«Эмоций — просто океан». Никита Кацалапов — о занятиях дайвингом
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