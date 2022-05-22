«Не могу дождаться, когда снова поработаю с вами». Ришо поблагодарил Дэвис и Смолкина

Известный французский хореограф Бенуа Ришо поблагодарил российских фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина за успешное сотрудничество.
Ришо поставил танцевальной паре новую произвольную программу. Для этого фигуристы, тренирующиеся в США у Игоря Шпильбанда, приезжали в Бостон.
«Спасибо, Диана и Глеб, за доверие к моим взглядам. Удачи вам обоим в будущем. Не могу дождаться, когда снова поработаю с вами», – написал Ришо у себя в социальных сетях.
В сезоне-2021/2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге, прошедшем в декабре 2021 года, фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Хореограф Ришо работает с Дэвис и Смокиным в Бостоне:
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