Илья Авербух рассказал о постановке новой произвольной программы для Семененко

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал о постановке новой произвольной программы для российского фигуриста Евгения Семененко.
«Предложение поставить Семененко произвольную программу исходило от тренера Алексея Николаевича Мишина. У меня тесное сотрудничество с группой Мишина, я поставил программу Елизавете Туктамышевой, Михаилу Коляде и сейчас Жене Семененко. Женя находится в очень хорошем состоянии духа, готовится к следующему сезону, сборы у него пройдут с Мишиным.
Мне кажется, программа получилась интересная и динамичная, напоминает самого Женю, главное, чтобы он справился с технической частью. Были только я и он, я для этого специально прилетал в Санкт-Петербург. Конечно, программа будет дорабатываться, она должна «отлежаться», потом будут внесены определённые корректировки. Женя ещё и очень творческий, он много предлагает, это большой подарок для постановщика, когда сам участник постановки предлагает много того, что ему хотелось бы сделать, и импровизирует. Могу сказать, что я даже был где-то приятно удивлён при работе с Женей, потому что казалось, что актёрская часть не совсем про него, но он потрясающе сейчас подрос», – приводит слова специалиста издание ТАСС.
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