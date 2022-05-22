Инсайдер: Алина Загитова рассталась с бойфрендом-хоккеистом
Поделиться
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассталась со своим парнем – хоккеистом клуба «Ак Барс» Дмитрием Воронковым, сообщает спортивный журналист Алексей Шевченко.
Ранее хоккеист не раз заявлял, что незнаком со звёздной спортсменкой, однако поклонники выявляли пару по локациям в социальных сетях.
В минувшем сезоне 21-летний Воронков провёл 38 матчей в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.
20-летняя Загитова является золотой медалисткой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) – фигуристка стала победительницей в соревнованиях среди одиночниц. Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).
Новость по темеДаниил Глейхенгауз выложил фото с Алиной Загитовой
Комментарии
- 22 мая 2022
-
23:40
-
22:44
-
19:34
-
16:59
-
12:23
- 21 мая 2022
-
23:13
-
22:28
-
21:24
-
20:31
-
19:30
-
18:21
-
18:09
-
16:08
-
15:43
-
14:53
-
11:38
- 20 мая 2022
-
23:57
-
23:21
-
22:28
-
20:49
-
20:24
-
19:22
-
18:54
-
18:17
-
13:27
-
12:43
-
11:00
-
08:35
-
07:46
-
00:06
- 19 мая 2022
-
22:48
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
15:38
Партнерский контент