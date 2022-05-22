Инсайдер: Алина Загитова рассталась с бойфрендом-хоккеистом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассталась со своим парнем – хоккеистом клуба «Ак Барс» Дмитрием Воронковым, сообщает спортивный журналист Алексей Шевченко.

Ранее хоккеист не раз заявлял, что незнаком со звёздной спортсменкой, однако поклонники выявляли пару по локациям в социальных сетях.

В минувшем сезоне 21-летний Воронков провёл 38 матчей в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.

20-летняя Загитова является золотой медалисткой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) – фигуристка стала победительницей в соревнованиях среди одиночниц. Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).