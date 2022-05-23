Дарья Усачёва показала фото на фоне ночного Дубая

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимок на фоне ночного Дубая (ОАЭ). На заднем плане расположен сверхвысотный небоскрёб «Бурдж-Халифа».
Фото: из личного архива дарьи усачёвой
В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.
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