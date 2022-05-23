Татьяна Тарасова обратилась к Татьяне Волосожар. Та ответила

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар. Она поздравила её с днём рождения. Вчера, 22 мая, Волосожар исполнилось 36 лет.

«Танюша! С днём рождения! Будь счастлива, будь любима, будь здорова! Люблю!» — написала Тарасова в своих социальных сетях.

«Татьяна Анатольевна! Спасибо Вам огромное», — ответила Волосожар в комментариях к посту.

Фото: алёна гришина

В паре с Максимом Траньковым Татьяна Волосожар — двукратная олимпийская чемпионка (2014, личный и командный турнир), чемпионка мира (2013), четырёхкратная чемпионка Европы (2012—2014, 2016), трёхкратная чемпионка России (2011, 2013, 2016).

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