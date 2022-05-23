«Двое из ларца — одинаковы с лица». Евгений Плющенко выложил свежее фото с сыном Сашей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый снимок в своих соцсетях. На фотографии Плющенко сидит рядом со своим девятилетним сыном Сашей.

«Двое из ларца — одинаковы с лица», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива евгения плющенко

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Плющенко и Этери Тутберидзе как тренеров.

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