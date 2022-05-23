Видео: Трусова, Кондратюк и Квителашвили исполняют прыжок в ночном Дубае

Грузинский фигурист Морис Квителашвили опубликовал новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как Квителашвили, серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион Игр-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк синхронно исполняют прыжок в ночном Дубае (ОАЭ), где спортсмены отдыхали ранее в мае. Ранее Квителашвили уже выкладывал похожее видео.
«Здесь синхронность получше», — подписал он видео.
Напомним, Трусова и Квителашвили занимаются в группе Этери Тутберидзе, тренером Кондратюка является Светлана Соколовская.
Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Там она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. После завершения соревнований Трусова эмоционально восприняла серебряную медаль. Она плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также спортсменка утверждала, что не вернётся на лёд.
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