Александра Трусова отдыхает на Мальдивах. Фото

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях фото с пляжа на Мальдивах.
Фото: из личного архива Александры Трусовой
Отметим, что первую часть отпуска Трусова провела в компании других фигуристов: Марка Кондратюка, Мориса Квителашвили и Камилы Валиевой в Дубае (ОАЭ).
17-летняя Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.
В прошедшем сезоне, помимо серебра ОИ, Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы и серебро на чемпионате России.
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