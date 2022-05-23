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«Ангелов Плющенко» обманули на 135 млн рублей. Рудковская требует судебных разбирательств

«Ангелов Плющенко» обманули на 135 млн рублей. Рудковская требует судебных разбирательств
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Академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко («Ангелы Плющенко») понесла крупные убытки из-за мошенников, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации агентства, супруга Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская подала два заявления в полицию о мошенничестве. Первое написано в адрес компании «ПСК МЕТ КОН» и её гендиректора, второе – обвиняет некоего гражданина Гонтаря.

В первом случае ООО «Ангелы Плющенко» выплатили «ПСК МЕТ КОН» 99 млн рублей в счёт оплаты договора, но оговорённые условия выполнены не были. Во втором – в прошлом году Гонтарь якобы получил от «Ангелов» 31,5 млн рублей за строительные работы, которые до сих пор выполнены не были. Рудковская просит признать его действия мошенничеством.

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