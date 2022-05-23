«Нам везёт на мошенников!» Яна Рудковская — о потере «Ангелами Плющенко» 35 млн рублей

Известный музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о том, что академия супруга «Ангелы Плющенко» понесла убытки из-за мошенников.

Ранее стало известно, что Рудковская обратилась с двумя заявлениями в полицию. Общая сумма потерянных «Ангелами» средств составила 35 млн рублей.

В первом случае ООО «Ангелы Плющенко» выплатили «ПСК МЕТ КОН» 99 млн рублей в счёт оплаты договора, но оговорённые условия выполнены не были. Во втором – в прошлом году некий Гонтарь якобы получил от «Ангелов» 31,5 млн рублей за строительные работы, которые до сих пор выполнены не были.

«Слышали звон, да не знаете, где он! Нам везёт на мошенников на доверии во время военной операции! Хороший аргумент работает как часы (сбои с поставкой материалов и работой банков), работают как удавы! Про второй эпизод чуть позже! Ещё разбираемся», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.