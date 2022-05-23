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«7,5 недель до родов». Меган Дюамель опубликовала свежие фото

«7,5 недель до родов». Меган Дюамель опубликовала свежие фото
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Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, канадская фигуристка Меган Дюамель опубликовала свежие фото в социальных сетях.

Напомним, ранее спортсменка сообщила о второй беременности. Отцом ребёнка является тренер Бруно Маркотт.

«7,5 недель до родов», – написала фигуристка.

Фото: из личного архива Меган Дюамель

Фото: из личного архива Меган Дюамель

36-летняя Дюамель является победительницей Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях. В первенстве среди спортивных пар Меган, катавшаяся с Эриком Рэдфордом, стала бронзовым призёром, уступив китайскому дуэту Вэньцзин Суй – Хань Цун и немцам Алёне Савченко и Бруно Массо.

Во время проведения Олимпиады в Пекине (Китай) Дюамель выступила против участия Камилы Валиевой в соревнованиях одиночниц и награждения российских фигуристов в командном турнире.

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