«Невероятные закаты». Туктамышева опубликовала серию пляжных фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах.
«Совершенно невероятные закаты», – написала спортсменка в соцсетях.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Евгения Тарасова, ставшая второй в соревнованиях среди спортивных пар.
Туктамышева – воспитанница заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры. 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, не так давно добавила в арсенал четверной тулуп и не собирается завершать карьеру.
Ранее спортсменка оценила работу с Ильёй Авербухом над новой произвольной программой.
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