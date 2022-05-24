«Невероятные закаты». Туктамышева опубликовала серию пляжных фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах.

«Совершенно невероятные закаты», – написала спортсменка в соцсетях.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Евгения Тарасова, ставшая второй в соревнованиях среди спортивных пар.

Туктамышева – воспитанница заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры. 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, не так давно добавила в арсенал четверной тулуп и не собирается завершать карьеру.

Ранее спортсменка оценила работу с Ильёй Авербухом над новой произвольной программой.