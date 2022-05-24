Подписчица обозвала Ягудина из-за его слов об отношениях Трусовой и Кондратюка. Он ответил

Одна из подписчиц оскорбила олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ей не понравилось, что Ягудин прокоммментировал факт отношений серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и чемпиона ОИ-2022 в командных соревнованиях Марка Кондратюка. Подписчица сравнила Алексея с «базарной бабой».

«Ягудин, читала ваше интервью по поводу личных отношений Саши Трусовой и Кондратюка. И ведь на то они и личные.

У вас есть свои дочери — вот и воспитывайте. А вы что, свечку, что ли, держали? Очень непрофессионально и неэтично так говорить! Или вы, как баба базарная, стали все сплетни собирать?» — написала она в комментариях под одним из постов Ягудина в соцсетях.

«Простите, что забыл ваше мнение спросить», — ответил Алексей.

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