Спортивный психолог объяснил, зачем Алёна Косторная кардинально сменила имидж

Врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин прокомментировал то, что чемпионка Европы 2020 года, российская фигуристка Алёна Косторная кардинально сменила имидж. Ранее Косторная опубликовала в социальных сетях фото с новой причёской: спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.

Фото: из личного архива алёны косторной

«Данное поведение укладывается в её возраст: подростковый бунт, нигилизм, максимализм. Все это проходили. Хочется отличаться, хочется быть другим. А что такое спорт? Спорт – это дисциплина, отсутствие личной жизни, мало контактов с друзьями, общения со сверстниками. Хочется сделать что-то такое, что остаётся именно под личным контролем: это длина и цвет волос, макияж. Это нормальное человеческое желание выделиться, проявить свою индивидуальность. Потому что спортсмены часто в одинаковой форме, у них плюс-минус одинаковые причёски. В этом возрасте хочется по-иному проявлять себя, показывать свою индивидуальность.

Также данные изменения могут быть следствием её эмоциональных переживаний, метания от одного тренера к другому, травм. Травмы по-разному переживаются спортсменом. Часто появляется некий момент катастрофизации: если есть травма, то всё очень плохо, это конец. Возникает депрессивное состояние. И здесь может включиться механизм компенсации: порадовать себя, сделать что-то такое, что может выправить эмоциональный фон, например, непривычный цвет волос или какой-нибудь необычный маникюр», — приводит слова психолога «РБ Спорт».

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