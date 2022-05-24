Алексей Ягудин опроверг конфликт с Ильёй Авербухом

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин заявил, что у него нет никакого конфликта с призёром Олимпийских игр, хореографом, продюсером и тренером Ильёй Авербухом. Ранее Ягудин и Авербух обменялись несколькими репликами на пресс-конференции в Оленегорске (Мурманская область), что было расценено некоторыми как конфликт, однако выяснилось, что они так по-дружески подкалывали друг друга.

«Непростая история одной пары, или Сказка со счастливым концом. И стали они с Ильёй жить-поживать да добра наживать», — написал Алексей Ягудин в своём телеграм-канале.

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