Алексей Ягудин опроверг конфликт с Ильёй Авербухом
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин заявил, что у него нет никакого конфликта с призёром Олимпийских игр, хореографом, продюсером и тренером Ильёй Авербухом. Ранее Ягудин и Авербух обменялись несколькими репликами на пресс-конференции в Оленегорске (Мурманская область), что было расценено некоторыми как конфликт, однако выяснилось, что они так по-дружески подкалывали друг друга.
«Непростая история одной пары, или Сказка со счастливым концом. И стали они с Ильёй жить-поживать да добра наживать», — написал Алексей Ягудин в своём телеграм-канале.
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