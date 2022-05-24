Илья Авербух рассказал, как относится к Даниилу Глейхенгаузу

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал об отношении к хореографу Даниилу Глейхенгаузу, сотрудничающему с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Отношусь к нему с большим уважением, где-то даже как к своему ученику, потому что вижу, что в некоторых моментах он опирается на постановки «Ледникового периода». Если помните, Даня раньше работал со мной, в моём коллективе, и оказался у Этери Георгиевны после моего протежирования. И работает блестяще.
Это можно называть по-разному, но когда у тебя большое количество постановок, то появляется свой почерк. Я бы назвал это так. Есть почерк, есть понимание программы, есть чувство музыки. Да, с одной стороны, когда у тебя большое количество программ, ты волей-неволей где-то начинаешь сам себя повторять, но не надо забывать, в этот момент ты тренируешься. Ты находишься в постоянном творческом тренинге, у меня тоже так в «Ледниковом периоде». Поэтому постановочные решения рождаются уже быстрее. Внутри себя ты не хочешь повторяться.
Я уверен, что Даня стремится менять вектор в постановках, менять от самого себя. Но критики всегда будут, у нас в последнее время появилось много знатоков фигурного катания», — приводит слова Авербуха Sport24.
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