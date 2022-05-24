Евгения Медведева создала аккаунт в китайских соцсетях

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева создала аккаунты в китайских социальных сетях Weibo и Douyin.

«Дорогие друзья, хочу вам признаться, я очень люблю Китай, всегда хотела быть поближе к вам и всегда у вас побывать. И сегодня у меня появилась эта возможность. Я с радостью сообщаю вам, что я открываю официальную страницу в китайских соцсетях. Так что подписывайтесь на меня, следите, увидимся. Спасибо», – сказала спортсменка.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Medvedeva Team | ЕМН

После Олимпийских игр 2018 года Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в «Хрустальный», но из-за травм больше не участвовала в соревнованиях. Сейчас фигуристка участвует в ледовых шоу и комментирует фигурное катание.