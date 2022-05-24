Худайбердиева и Базин показали процесс постановки нового произвольного танца Sweet Dreams

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала процесс постановки произвольного танца на сезон-2022/2023.

Вместе с Николаем Никоновым, хореографом-постановщиком группы Дениса Самохина, над танцем работала победительница Dance Революция и полуфиналистка шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова. Процесс постановки показан как в зале, так и на льду.

«Поставили произвольный танец. В новом сезоне это будет Sweet Dreams. Пока сохраним интригу, но покажем фрагменты и наброски хореодорожки, с постановкой которой нам активно помогала полуфиналистка шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова», — подписала видео на своём YouTube-канале Худайбердиева.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Елизаветы Худайбердиевой.