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«Семья». Александра Трусова показала фото с младшими братьями

«Семья». Александра Трусова показала фото с младшими братьями
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова показала фотографии с отдыха с младшими братьями.

«Семья», — подписала снимки Трусова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

С семьёй спортсменка отдыхает на Мальдивах. А первую часть отпуска Трусова провела в компании других фигуристов: Марка Кондратюка, Мориса Квителашвили и Камилы Валиевой в Дубае (ОАЭ).

17-летняя Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.

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