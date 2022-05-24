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Тарасова: Конгресс ISU обязан ответить, за что дисквалифицированы российские фигуристы

Тарасова: Конгресс ISU обязан ответить, за что дисквалифицированы российские фигуристы
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участники предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) должны разъяснить российским фигуристам, за что конкретно их отстранили от участия во всех международных соревнованиях.

«Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чём они виноваты, в чём виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос.

Мы живём в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Страна, которая развивала фигурное катание — и одиночное, и парное, и танцы. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта. За что дисквалифицируют спортсменов? А если бы это были их дети? Они обязаны ответить на этот вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня в Таиланде.

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