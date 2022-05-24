Тарасова: Конгресс ISU обязан ответить, за что дисквалифицированы российские фигуристы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участники предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) должны разъяснить российским фигуристам, за что конкретно их отстранили от участия во всех международных соревнованиях.
«Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чём они виноваты, в чём виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос.
Мы живём в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Страна, которая развивала фигурное катание — и одиночное, и парное, и танцы. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта. За что дисквалифицируют спортсменов? А если бы это были их дети? Они обязаны ответить на этот вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня в Таиланде.
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