«Прям как шоколадка». Виктория Синицина похвасталась загаром
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Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина рассказала, как проводит отпуск.
«Погода наладилась. И я успела загореть. Прям как шоколадка. Естественно, за кожей на солнце я слежу очень бдительно, так как солнце тут очень интенсивное! Но ничего сложного. Где-то первую неделю отпуска мажусь кремом с spf 50, потом ухожу на spf 30. А когда уже вся шоколадная, то использую различные масла для тела. Вообще, стараюсь брать побольше средств. Считаю, лучше больше, чем меньше. Делитесь тоже своими секретиками хорошего загара», — написала Синицина на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной «ВКонтакте».
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