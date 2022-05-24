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Елизавета Туктамышева поделилась правилами отпуска

Елизавета Туктамышева поделилась правилами отпуска
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с отдыха, который проводит вместе с подругой – серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгенией Тарасовой.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«Три правила отпуска:
— не сидеть в номере;
— наслаждаться закатом;
— каждый день снорклить.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Ещё было правило, спать до обеда, но в итоге встаю каждый день в семь утра, чтобы побольше времени провести у воды и поплавать», — написала Туктамышева в соцсетях.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

25-летняя Туктамышева пока не собирается завершать карьеру. Наоборот, Елизавета восстановила четверной тулуп, который в сезоне-2022/2023 планирует добавлять в программах к коронному тройному акселю.

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