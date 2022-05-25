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Марк Кондратюк одним эмодзи отреагировал на фото Александры Трусовой с младшими братьями

Марк Кондратюк одним эмодзи отреагировал на фото Александры Трусовой с младшими братьями
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Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк оставил комментарий под постом серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой. Ранее Трусова показала фотографии с отдыха с младшими братьями и подписала их: «Семья».

Кондратюк оставил в комментариях эмодзи с изображением женщины, стоящей на коленях.

Фото: из личного архива александры трусовой

Фото: из личного архива александры трусовой

Фото: из личного архива александры трусовой

С семьёй спортсменка отдыхает на Мальдивах. А первую часть отпуска Трусова провела в компании других фигуристов: Марка Кондратюка, Мориса Квителашвили и Камилы Валиевой в Дубае (ОАЭ).

17-летняя Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и второй (после Мики Андо), исполнившей четверной сальхов. Также Трусова первой исполнила два четверных в одной программе в юниорском Гран-при.

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