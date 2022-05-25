«Ягудин всю жизнь поливает Плющенко». Подписчица раскритиковала Алексея, тот ответил
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, российский фигурист Алексей Ягудин ответил одной из своих подписчиц, которая сравнила его с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.
«Ягудин — алкоголик и вообще человек-скандал. Его хлебом не корми, дай кого, с кем можно поскандалить и облить грязью.
Всю свою сознательную жизнь он поливает Плющенко, но Евгений никогда не ведётся на него. Евгений — воспитанный и очень талантливый фигурист.», — написала подписчица в комментариях под одним из постов Алексея Ягудина в социальных сетях.
«В мире не без светлых людей», — ответил ей фигурист.
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