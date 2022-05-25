Жулин: ISU оставят нас как страну, но лишат соревнований
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Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился прогнозом на ожидаемый Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт с 6 по 10 июня в Таиланде.
«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но лишат всех соревнований — не знаю даже, на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили — но толку никакого, соревнований всё равно всех лишат.
Не забывайте, что теннисные ассоциации и Национальная хоккейная лига – организации, которые ничему не подвластны, у них своя история. А ISU – организация под властью Международного олимпийского комитета. Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат нигде выступать ни под каким статусом», – приводит слова специалиста ТАСС.
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