Жулин: ISU оставят нас как страну, но лишат соревнований

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился прогнозом на ожидаемый Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт с 6 по 10 июня в Таиланде.

«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но лишат всех соревнований — не знаю даже, на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили — но толку никакого, соревнований всё равно всех лишат.

Не забывайте, что теннисные ассоциации и Национальная хоккейная лига – организации, которые ничему не подвластны, у них своя история. А ISU – организация под властью Международного олимпийского комитета. Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат нигде выступать ни под каким статусом», – приводит слова специалиста ТАСС.