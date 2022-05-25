Сергей Добрин высказал «крамольную мысль» о работе Этери Тутберидзе

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Добрин поделился мнением о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, подопечные которой регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании. Показала, что не обязательно делать шаги после прыжков, как рекомендуют учебники.

Обратите внимание, что у неё все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», — приводит слова Сергея Добрина «РИА Новости Спорт».

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