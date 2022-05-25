Фото: хореограф Тутберидзе отправился на Донбасс

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщил в социальных сетях о старте поездки в Донецк и Луганск. Там специалист проведёт серию мастер-классов для местных фигуристов.
«Кони пьяны, хлопцы запряжены! А если серьезно, мы готовы, мы двинули. Донбасс, встречай бригаду», – написал Железняков.
Фото: из личного архива Алексея Железнякова
В минувшем сезоне подопечные Этери Тутберидзе, Анна Щербакова и Александра Трусова, разделили первые два места пьедестала Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях среди одиночниц. По итогам короткой и произвольной программ Трусова уступила Щербаковой 4 балла.
Ранее специалист ответил на критику своей поездки, сделав акцент на том, что едет туда исключительно ради помощи детям.
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