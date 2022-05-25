Александр Горшков переизбран на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России
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Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке (Австрия), шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в танцах на льду, российский фигурист Александр Горшков переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает агентство ТАСС.
75-летний Александр Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента и был единогласно избран 61 делегатом. Функционер занимает пост главы Федерации фигурного катания на коньках России с 2010 года. Также он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.
Ранее мнением о на тот момент ещё ожидаемом переизбрании Горшкова поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова, назвав его единственным кандидатом.
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