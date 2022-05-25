Алина Загитова опровергла информацию об отчислении из университета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опровергла информацию о своём отчислении со второго курса РАНХиГС.

Как сообщалось месяц назад, Загитовой нужно было решить проблемы с учёбой в течение недели, чтобы получить аттестацию. В противном случае ей грозило отчисление.

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю, как так получилось. Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», — сказала Загитова в ролике на своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова, которой недавно исполнилось 20 лет, приостановила карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка окончила школу и поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. Алина участвует в ледовых шоу и ведёт представления, а также работает корреспондентом на телевидении.