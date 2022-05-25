Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова рассказала, почему вернулась из США в Россию.
«Одна из причин, почему я приехала в Москву, — потому что мне не хватало общения на русском языке. Даже зная английский достаточно хорошо, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, я развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь.
Мне стало скучно, мне захотелось чего-то нового, захотелось развития, захотелось посмотреть, как работают здесь, был просто интерес. Я считаю, что (в России) намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается (спортсменов), чем там. Тем более сейчас, потому что сейчас нет такой популярности фигурного катания в Америке, как раньше», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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