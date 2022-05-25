Татьяна Тарасова: никогда не поверю, что Нугуманову травили в группе Рукавицына
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой об оскорблениях в группе тренера Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, травля была связана с якобы имеющимся у неё лишним весом.
«За весом надо следить — это правда. Надо прыгать, а не говорить и ждать, пока ноги сломаются. Мы тоже так не можем. Мы должны сделать замечание, если человек непрофессиональный и сам не понимает, сколько он должен весить.
Команда у Евгения Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что её там травили. Они очень внимательно относятся к своим ученикам», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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