Анжелика Крылова рассказала, как образовалась пара Кагановская/Ангелопол

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова рассказала, как образовался дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.
«Я приехала в Москву, Валере было 12–13 лет, совсем молодой и пока ещё не заявивший о себе спортсмен. Что-то он там болтался, партнёрши нет. Мы пытались найти ему партнёршу: приехала одна — нет, вторая — нет, третья — нет. Время идёт, надо в сезон выходить… Хулиганистый мальчик был, я его выгоняла раза три за его поведение (смеётся). Родители возвращали, он сам просился. Такой он, интересный. Может, в спорте и надо немножко быть сорванцом, иметь такой характер. Смотря на чемпионов, не все такие паиньки.
Василиса приехала, мы увидели её в «Ледниковом периоде. Дети». Совершенно невероятная, нежная, красивая, пластичная, беловолосая, ну просто ангел. Увидели эту девочку, она захотела с ним попробовать, ехала к партнёру, не к тренеру. Волнительный был переезд для неё, долго думали родители, что делать, к кому отправлять. Я очень рада, что они не ошиблись и всё совпало. Я их поставила, и изначально я считаю, что то, чего мы добились, — вместе. Я горжусь нашими результатами трёх лет, то, что мы сделали за три года — это много», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Кагановская и Ангелопол — победители финала Кубка России – 2022 среди юниоров, серебряные призёры первенства страны, победители и призёры этапов юниорской серии Гран-при.
Полная версия эксклюзивного интервью с Анжеликой Крыловой выйдет на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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