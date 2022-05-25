Кондратюк — об ОИ-2022: до начала соревнований меня просто поразил Чен

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал, чем поразил его на Играх в Пекине трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен.

«До начала соревнований меня просто поразил Чен. Мы были в одной разминке в короткой программе и соответственно тренировались вместе. Одна из тренировок была назначена на раннее утро. Думал, что выйду, спокойно проедусь без каких-то сложных элементов. И тут выходит Чен и в шесть утра исполняет свою короткую программу с четверными лутцем и флипом! Катает чисто и легко, как будто это самое удобное время для тренировки. Когда это увидел, было просто стыдно уйти со льда, не исполнив четверные прыжки.

Когда оказываешься на одном льду с Ханю и Ченом, Сёмой Уно и Юмой Кагиямой, невольно хочешь что-то подсмотреть. А кататься на одном льду с Юдзуру было моей мечтой. В Пекине она осуществилась.

Не считаю себя выдающимся спортсменом, а уж тем более не хочу сравнений с великими. Нужно ещё очень много работать, чтобы достичь уровня Чена и Ханю», — приводит слова Кондратюка журнал «Мир фигурного катания».