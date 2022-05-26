Щербакова: лучше, если бы обо мне не говорили, чем мои слова вызывали негативный резонанс

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как старается отвечать на вопросы, давая интервью.

«У меня уже столько интервью было, что порой мне кажется, я рассказала о себе уже всё что можно (смеётся). Первое время я вообще стеснялась давать интервью – мне было 13 лет, может быть, поменьше, плюс все люди разные… Ну вот на меня так это влияло. До сих пор у меня есть такое: стараюсь лишнего не говорить. Мне лучше, если бы обо мне не говорили, нежели мои слова вызывали какой-то негативный резонанс. Я не высказываюсь на какие-то спорные темы, которые могут быть иначе интерпретированы. Я всегда отвечаю искренне, но не люблю провокационные вопросы и имею право их избегать. Я просто не люблю негатив и воспринимаю многое близко к сердцу. То, что я говорю, обычно касается моей спортивной карьеры, выступлений или моей жизни, но ничего такого, куда можно подкопаться, найти второй смысл», — приводит слова Щербаковой журнал «Мир фигурного катания».