«Вау!» Дарья Усачёва отреагировала на свежие фото Анны Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачёва оценила новые фотографии олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании, российской фигуристки Анны Щербаковой. Ранее Щербакова выложила в социальных сетях фотографии, сделанные в парке.

«Ва-а-ау!» — написала Усачёва в комментариях.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

В минувшем сезоне 18-летняя Анна Щербакова стала победительницей Олимпийских игр в Пекине (Китай), где обошла соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото. Также Щербакова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), уступив по итогам двух программ соотечественнице Камиле Валиевой.

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